Fiorentina, Vanoli: "Aggiunto un punto sulla strada per la salvezza, Kean un leader"

"Avevo chiesto la prestazione per la gente e per loro, devo fare i complimenti ai ragazzi. Abbiamo aggiunto un punto sulla strada per la salvezza, l'obiettivo è cambiato e ne dobbiamo essere consapevoli". Così il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli dopo il pareggio contro la Juve. "Siamo partiti un po' timorosi, poi siamo stati bravi - ha proseguito a Dazn. Abbiamo le qualità per fare calcio, abbiamo degli attaccanti forti e che vanno serviti bene. Penso che questo sia un inizio, per i ragazzi e per la città. Testa bassa, c'è da recuperare per la Conference. Kean è un leader, da solo può mettere in difficoltà la difesa avversaria".