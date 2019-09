Lo Strasburgo supera 2-1 in rimonta il Nantes nell'anticipo della sesta giornata di Ligue 1. Gli ospiti si portano in vantaggio al 28' del primo tempo con Coulibaly, ma poi subiscono il ritorno dei padroni di casa nella ripresa: Lienard pareggia i conti al 21', Ajorque trova il gol vittoria al 44' su rigore. I gialloverdi, dopo tre successi di fila, restano così fermi a quota 10, mentre lo Strasburgo ottiene il suo primo successo in campionato e avanza a 6.