Ligue 1: il Psg vince in trasferta. Primo successo per Gattuso, match sospeso a Montpellier

FRANCIA

I parigini passano grazie a Vitinha, Hakimi e Kolo Muani, il Marsiglia stende il Le Havre 3-0. Solo un pari per il Lione di Grosso

© afp Ottava giornata di Ligue 1: il Psg vince anche senza Mbappé, 3-1 sul campo del Rennes. A trascinare i parigini ci pensano Vitinha (32’), Hakimi (36’) e Kolo Muani (58’). Prima vittoria sulla panchina del Marsiglia per Gattuso, 3-0 sul Le Havre con un super Aubameyang, mentre il Lione di Grosso viene ripreso 3-3 dal Lorient. Terminano 1-1 Lens-Lille e Brest-Tolosa, mentre Montpellier-Clermont viene sospesa sul 4-2 per via di un petardo.

RENNES-PSG 1-3

Tutto facile per il Paris Saint-Germain, che vince 3-1 sul campo del Rennes anche senza Mbappé. Bel primo tempo dei parigini, che schiacciano i rossoneri nella loro metà campo. Per stappare la gara serve però una perla di Vitinha, che arriva al 32’: un destro a girare che si spegne sotto la traversa della porta difesa da Mandanda. Il raddoppio degli uomini di Luis Enrique non tarda ad arrivare: al 36’ palla illuminante di Zaire-Emery per l’inserimento in area di Hakimi, che di testa fa 2-0. Nella ripresa i padroni di casa accorciano le distanze al 56’ con Gouiri, ma il Paris torna rapidamente ad avere due gol di scarto: due minuti più tardi infatti Randal Kolo Muani firma il 3-1, di fatto al primo pallone toccato della sua partita. Dopo il terzo gol il Rennes si spegne sempre più, con il Psg che porta a casa i tre punti. Donnarumma e compagni salgono a 15 punti in classifica, a -2 dalla vetta. Bloccato a 11 il Rennes.

MARSIGLIA-LE HAVRE 3-0

Primo successo per Rino Gattuso sulla panchina del Marsiglia, Le Havre travolto 3-0. L’OM stappa la gara dopo pochi minuti, al 18’, con il goffo autogol di Sangante. Tre minuti più tardi però la squadra del tecnico italiano trova il raddoppio: al 21’ Harit serve Aubameyang per il 2-0. Per gli ospiti piove sul bagnato al 40’, quando l’arbitro estrae il secondo cartellino giallo a Ndiaye. Nella ripresa il Le Havre in dieci uomini non può far altro che contenere le fiammate dei padroni di casa, ma all’84’ subisce il 3-0 che chiude la partita: l’autore del secondo gol Aubameyang imbuca per Sarr, per la terza rete dell’OM. Vince 3-0 il Marsiglia e sale a 12 punti in classifica, andando a +3 (tra le altre) proprio sul Le Havre, fermo a 9.

LENS-LILLE 1-1

Termina in pareggio 1-1 la sfida tra due grandi del calcio francese: Lens e Lille non si fanno male. Il primo tempo è appannaggio dei Sangueoro, che però non impongono alla partita un ritmo forsennato. Poco prima del duplice fischio però a segnare sono i Mastini: al 48’ André porta il Lille in vantaggio, su assist di Zhegrova. Nella ripresa Haise inserisce Wahi e Thomasson, e la musica inizia a cambiare: i padroni di casa si avvicinano sempre di più al pareggio, che arriva puntuale al 70’: Machado riceve l’assist di Frankowski e riporta l’incontro in equilibrio con la rete dell’1-1. Nel finale le due formazioni non si offendono ulteriormente, portando entrambe un punto a casa. Il Lille sale dunque a 12 punti, quattro in più rispetto agli 8 totalizzati fin qui dal Lens.

LIONE-LORIENT 3-3

Pirotecnico 3-3 tra Lione e Lorient, con Fabio Grosso che non riesce ancora a trovare la prima vittoria sulla panchina dell’OL. Gli ospiti stappano la gara dopo il quarto d’ora, al 16’ con Eli Junior Kroupi. La reazione dei padroni di casa è praticamente immediata: cinque minuti più tardi il Lione la pareggia con Nuamah, e meno di un minuto dopo la ribalta con Lacazette. L’attaccante ex Arsenal torna protagonista al 41’, con il rigore trasformato del 3-1 (risultato con cui termina il primo tempo). Nella seconda frazione di gioco però il Lorient torna ad accendersi come in avvio: al 54’ ecco la doppietta di Eli Junior Kroupi, che accorcia le distanze sul 3-2, e al 79’ arriva anche il 3-3 di Yongwa. Nel finale l’OL ci prova, ma il match termina in parità. Il Lione è ancora penultimo, a quota 2 punti, cinque in meno rispetto ai 7 proprio del Lorient, terz’ultimo.

BREST-TOLOSA 1-1

Si salva al 93’ il Brest, che riacciuffa il Tolosa in casa 1-1. Ritmi abbastanza alti in avvio, con le squadre che però si allungano e danno vita a numerosi contropiedi. Al 27’ gli ospiti passano in vantaggio, con la rete dell’1-0 di Frank Magri. Il Tolosa dopo il gol cerca di addormentare un po’ la gara, con i padroni di casa che provano tiepidamente a riportare l’incontro in equilibrio. Quando tutto sembra ormai perduto, a pochi istanti dal triplice fischio, gli uomini di Eric Roy trovano l’1-1. Al 93’ Satriano riesce a bucare Restes, con la rete del pareggio finale. Un punto per parte: 15 per il Brest in classifica, cinque in più rispetto ai punti fatti dal Tolosa fin qui.

MONTPELLIER-CLERMONT 4-2 (sospesa)

Follia totale sul campo del Montpellier: la gara viene sospesa nei minuti finali, sul punteggio di 4-2, per via di un petardo lanciato a due passi dal portiere ospite Diaw. La partita è già accesa nel primo tempo, con gli arancioblù che vanno due volte in vantaggio: prima Al-Taamari al 16’, poi il rigore di Savanier al 31’. Al 26’ invece il momentaneo pareggio di Magnin. Nella ripresa il Clermont pesca subito il 2-2, con la firma di Konaté al 45’. Il match si innervosisce sempre di più, con le ammonizioni che fioccano da una parte e dall’altra. La squadra di Der Zakarian va per la terza volta in vantaggio con un altro rigore di Savanier, al 48’, ma rimane in dieci uomini sei minuti più tardi per la doppia ammonizione di Esteve. Nonostante il forcing avversario e l’inferiorità numerica il Montpellier trova anche il 4-2, con la seconda doppietta della partita, quella di Al-Taamari. Nel finale (93’) si verifica l’irreparabile: un petardo scoppia ad un passo dal portiere del Tolosa Diaw, con l’arbitro che è costretto a sospendere la gara. Risultato dunque ancora da definirsi.