Dopo il successo del Marsiglia a Rennes, il Psg ha risposto stasera a De Zerbi superando per 2-1 al Parco dei Principi il Saint-Etienne, terz'ultimo in Ligue 1. Decisiva una doppietta di Dembelé, a segno al 13' e al 23'. Inutile la rete ospite targata Davitashvili. Luis Enrique raggiunge così quota 43 punti in classifica confermando i sette punti di vantaggio proprio sul Marsiglia.