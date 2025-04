Seconda sconfitta nelle ultime tre gare casalinghe per il Nizza in Ligue 1 che all'Allianz Riviera è stato sconfitto 1-2 dal Nantes. Tre punti importanti in chiave salvezza per i Canarini, in vantaggio all'11 con Douglas Augusto e bravi a rispondere prima dell'intervallo con Abline al momentaneo pareggio di Abdi.