Ligue 1: il Marsiglia per difendere il secondo posto

Conquistato in largo anticipo il titolo, il Psg prepara la semifinale di Champions di martedi' con l'Arsenal con l'anticipo di Ligue 1 col Nizza, impegnato nella volata per la Champions. Ma in Francia si parla soprattutto del ritiro durante la settimana vicino a Roma del Marsiglia, decisione accettata da De Zerbi (una delegazione ha reso omaggio al Papa a San Pietro). Tanti gli alti e bassi dei marsigliesi, con contestazioni del pubblico e polemiche all'interno dello spogliatoio. De Zerbi e' comunque secondo e domenica affronterà il Brest. Per gli altri due posti Champions si battono, oltre Marsiglia e Nizza, anche Monaco, Lilla, Lione e Strasburgo, che avranno invece impegni piu' leggeri. Oggi: 20.45 Psg-Nizza. Domani: 17 Strasburgo-St.Etienne, 19 Le Havre-Monaco, 21.05 Lione-Rennes. Domenica 27: 15 Angers-Lilla, 20.45 Marsiglia-Brest.