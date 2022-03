Ligue 1: colpo Monaco a Marsiglia, Sampaoli scivola al terzo posto

FRANCIA

L’Olympique cade 1-0 in casa e resta a 15 punti dal Psg capolista, alle sue spalle si avvicina il Rennes

Passo falso del Marsiglia nella 27esima giornata della Ligue 1 e la squadra di Sampaoli scivola così al terzo posto, scavalcata dal Nizza, restando lontana ben 15 punti dal Psg capolista. Al Velodrome il Monaco passa 1-0 e torna in corsa per l’Europa. Vincono anche Rennes (quarto a un solo punto dall’Olympique) e Nantes nella lotta per un posto in Champions, mentre in chiave salvezza importanti successi per St Etienne e Troyes

MARSIGLIA-MONACO 0-1

Caduta che fa male per l’OM in casa contro il Monaco e adesso Milik e compagni scivolano al terzo posto scavalcati dal Nizza, mentre gli uomini del Principato tornano in corsa per la zona Champions. E’ il Marsiglia a fare la partita e a prendere in mano il pallino del gioco sin dai primi minuti, ma la squadra di Sampaoli non concretizza e allora la prima grande occasione è al 44’ per il Monaco quando Lucas va in rete ma il Var annulla per fuorigioco. Nella ripresa la musica non cambia e la situazione si ripete al 59’: Martins segna, il Var controlla ma stavolta convalida e i monegaschi passano in vantaggio. L’OM spinge a pieno organico ma manca sempre di precisione sottoporta, il muro del Monaco resiste e un posto in Europa adesso è alla portata. Al 90' pioggia di fischi del Velodrome.

LE ALTRE PARTITE

Prosegue la marcia salvezza del St Etienne a cui basta l’1-0 per liberarsi in casa del Metz penultimo. Tre punti fondamentali anche per il Troyes nell’altra partita-salvezza di giornata: colpo 2-0 a Bordeaux e i padroni di casa restano ultimi. Invece nelle parti alte della classifica vince il Rennes 2-0 contro un Angers sempre più in crisi e i bretoni si assestano al quarto posto a un solo punto dal Marsiglia, scavalcando lo Strasburgo fermato sull’1-1 dal Reims. Bene anche il Nantes, a ridosso della zona Europa grazie al 2-0 sul Montpellier. I gialloverdi sono a parimerito col Lilla, autore di un facile 4-0 al Clermont.