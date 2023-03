Ligue 1: clamoroso tonfo del Psg, al Parco dei Principi passa il Rennes

FRANCIA

Toko Ekambi e l'ex Kalimuendo firmano il 2-0 contro la squadra di Galtier, il Monaco supera con lo stesso risultato l’Ajaccio

© afp Nella 28a giornata di Ligue 1, cade il Psg, sconfitto 2-0 in casa dal Rennes: decisivi Toko Ekambi e Kalimuendo, che segnano al 45' e al 48', interrompendo la serie di quattro vittorie consecutive di Galtier. Tre punti invece per il Monaco, che supera 2-0 l’Ajaccio grazie a Ben Yedder e Diatta. In zona-Europa finisce 1-1 tra Nizza e Lorient, pari anche in Troyes-Brest (2-2). Il Montpellier sconfigge 2-1 il Clermont, lo Strasburgo batte l'Auxerre

PARIS SAINT-GERMAIN-RENNES 0-2

Cade clamorosamente in casa il Paris Saint-Germain, che si arrende 2-0 al Rennes. Il primo tempo è un monologo parigino, con Mbappé scatenato: al 24’ l’attaccante francese segna dopo una progressione in campo aperto, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Pochi minuti dopo ci pensa Mandanda a opporsi in uscita dopo un assist con il contagiri di Messi. È ancora una volta il fuoriclasse argentino che lancia Mbappé in area, bravissimo il portiere ospite a rimanere in piedi fino all’ultimo e parare in due tempi. Il dominio del Psg è totale, ma al 45’ in vantaggio ci va incredibilmente il Rennes: lancio perfetto per Toko Ekambi, che controlla e batte Donnarumma incrociando il destro. Il primo tempo si chiude quindi con gli ospiti avanti e i fischi del Parco dei Principi. A inizio ripresa arriva un’altra doccia gelata per Galtier: al 48’ è ancora Toko Ekambi a trovare Kalimuendo smarcato in area, che fredda l’ex portiere del Milan e segna il clamoroso 2-0. La reazione Psg è affidata a Messi e al solito Mbappé, ma senza fortuna. Con i parigini completamente sbilanciati il Rennes sfiora addirittura il terzo gol, ma Kalimuendo questa volta si fa ipnotizzare da Donnarumma in uscita. A nulla servono gli assalti finali della capolista, che perde 2-0 ma rimane in testa alla classifica a quota 66. Colpo invece del Rennes, che sale al quinto posto, a -4 dal Monaco quarto.



AJACCIO-MONACO 0-2

Torna a vincere il Monaco, che riscatta il ko interno contro il Reims sbancando Ajaccio. I monegaschi prendono in mano la partita fin dai primi minuti, facendo valere la propria superiorità tecnica. Il vantaggio arriva al 27’: Ben Yedder si trova al posto giusto al momento giusto, e in mischia firma il 17esimo gol del suo campionato. La squadra di Clement controlla il ritmo senza affanni, e al 53’ la partita dei corsi si complica ancora: brutto fallo di Bayala e rosso diretto per l’esterno burkinabé. L’inferiorità numerica però scuote i padroni di casa, che alzano il baricentro e spaventano Nübel con Nouri, ma il miglior marcatore della storia dei corsi allarga troppo il suo destro. All’84’ gli ospiti chiudono i conti: contropiede letale di Camara, assist per Diatta che davanti al portiere non sbaglia. Finisce quindi 2-0 per il Monaco, che allunga al quarto posto a quota 54 punti. Fermo al terzultimo posto invece l’Ajaccio.



NIZZA-LORIENT 1-1

Non si fanno male Nizza e Lorient, che pareggiano 1-1. All’Allianz Riviera c’è profumo d’Europa e l’avvio è tutto a tinte rossonere: Dante prima e Pepé poi non trovano la porta. A sorpresa però sono gli ospiti a segnare: al 30’ Faivre scappa via in contropiede e serve Bamo Meité, che tutto solo non sbaglia. Il Nizza rientra in campo determinato, ma Brahimi non è preciso prima da fuori area e poi davanti al portiere. Il pari però è solo rimandato: al 77’ ci pensa Laborde a farsi trovare smarcato in area e infilare l’angolino. Nel finale viene espulso Igor Silva, ma la superiorità numerica non basta al Nizza per vincere. Finisce quindi 1-1, con le due formazioni che rimangono appaiate a quota 44 punti.



MONTPELLIER-CLERMONT 2-1

Vince il Montpellier contro il Clermont 2-1. La partita è aperta fin dall’inizio, con occasioni da una parte e dall’altra: Savanier supera il portiere, ma incredibilmente colpisce il palo. Al 32’ si sblocca il match: un tiro da fuori area degli ospiti è rimpallato da un difensore, la palla arriva sui piedi di Khaoui che la spinge in porta. Il pareggio del Montpellier arriva nella ripresa: al 61’ Wahi segna di testa su calcio d’angolo. La rimonta è completata al 72’: è ancora una volta il giovane attaccante classe 2003 a farsi trovare smarcato in area e firmare il 12esimo gol della sua Ligue 1. Il finale è nervoso, con Ferri che riceve il secondo giallo della sua partita e lascia i suoi in dieci. Ma non basta al Clermont. Il Montpellier conquista tre punti che gli permettono di agganciare l’undicesimo posto, a +2 proprio sul Clermont.



STRASBURGO-AUXERRE 2-0

In zona salvezza importante vittoria dello Strasburgo, che supera 2-0 l’Auxerre. Ci mettono appena cinque minuti i padroni di casa a sbloccare la partita: Nyamsi arriva al limite dell’area e lascia partire un tiro che batte Radu. L’ex portiere dell’Inter è decisivo poco dopo sul colpo di testa ancora una volta del difensore dello Strasburgo. La squadra di Stephan avrebbe l’occasione per raddoppiare, ma Diallo sbaglia un calcio di rigore. Il secondo tempo inizia sulla falsa riga del primo, con Gameiro e compagni ad attaccare e gli ospiti a ripartire in contropiede. Sanson e Diarra sono imprecisi, ma il meritato raddoppio arriva nel finale: all’85’ Diallo si inserisce con tempi perfetti in area e insacca su un cross dalla fascia di un compagno. Finisce quindi 2-0 per lo Strasburgo, che sale a 26 punti, a +3 proprio sull’Auxerre, fermo al quartultimo posto in classifica.



TROYES-BREST 2-2

Pari spettacolo tra Troyes e Brest: finisce 2-2. Il primo tempo è pirotecnico. Al 30’ sono gli ospiti ad andare in vantaggio: Lees-Melou carica il tiro dalla distanza e trova la sfortunata deviazione di un difensore. La reazione del Troyes è immediata, e quattro minuti dopo arriva il pareggio: Ripart riceve il pallone al limite dell’area e batte il portiere avversario all’angolino. La partita prosegue senza sosta, e al 38’ i padroni di casa la ribaltano: Rony Lopes riceve in area e insacca sul secondo palo. Nella ripresa gli uomini di Kisnorbo sfiorano il terzo gol, ma senza precisione e allora i bretoni li puniscono, con Del Castillo che, al 74’, trasforma un calcio di rigore. Un punto a testa quindi: il Troyes rimane al terzultimo posto in classifica, a tre punti di distanza proprio dal Brest quintultimo.