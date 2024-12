Vittoria casalinga del Maiorca per 2-1 sul Girona nella 17ma giornata di Liga (padroni di casa in 10 dal 32' per il cartellino rosso a Muriqi). A segno van de Beek per gli ospiti poi la doppietta di Larin al 20' e al 51'. Pareggio senza reti tra Espanyol e Osasuna.