Liga: il Barcellona cade in casa contro il Cadice, il Real a +15

SPAGNA

Lo 0-1 del Camp Nou firmato da Lucas Perez a inizio ripresa

Il Barcellona, reduce dall’uscita di scena (un po’ a sorpresa) dall’Europa League, subisce un brusco stop casalingo anche in Liga: il Cadice vince 1-0 e si porta a casa tre punti pesantissimi in chiave salvezza. Primo tempo complicato al Camp Nou per i blaugrana, che rischiano in diverse occasioni create dagli ospiti. Sarà poi Lucas Perez a decidere il match al 48’ con un tap-in vincente su Ter Stegen. Il Real Madrid si gode sempre il suo +15. afp

La fresca brutta eliminazione dall’Europa League lascia anche qualche strascico anche in Liga tra i giocatori del Barcellona che abbandonano anche quella fievolissima speranza di sognare una clamorosa rimonta ai danni del Real Madrid capolista, sempre là in alto a +15. L’impresa al Camp Nou del Cadice lo fa uscire dalla zona retrocessione, a +2 sul terzultimo posto, mentre la formazione catalana resta ancora in seconda posizione insieme a Siviglia e Atletico, anche se deve ancora disputare una partita. Al 15’ Perez lancia in profondità e trova Alfonso Espino, che però non arriva sul pallone, complice anche l’ottima uscita bassa di ter Stegen che fa sua la sfera. Poco più tardi Dembélé raggiunge il limite dell’area per poi calciare, ma il pallone termina letteralmente in curva. Anche Jordi Alba è decisamente impreciso al 25’. Clamorosa l’occasione non sfruttata poi dagli ospiti poco prima della mezz’ora: Sobrino, dalla destra, serve un cioccolatino a Lucas Perez che manda però incredibilmente a lato. Bella invece la parata di Ledesma sul destro ravvicinato di Dembélé, il quale sfiora anche il palo in girata allo scadere del primo tempo. Non basta la parata di ter Stegen su Sobrino per evitare che il Cadice si porti comunque in vantaggio al 48’: due tentativi di fila dello stesso Sobrino vengono stoppati dal portiere olandese, che però non può fare nulla sul tap-in vincente di Perez. Dembélé è l’unico dei blaugrana a rendersi pericoloso (e in due circostanze) a cavallo della mezz’ora del secondo tempo: Ledesma è super. Così come lo è su Eric Garcia e su Aubameyang. Il Barcellona si ferma così a sette vittorie consecutive in campionato e a 15 risultati utili di fila.