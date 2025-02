Liga, annullata la squalifica di Antony

Gli arbitri spagnoli tornano sui loro passi. Nel finale di Betis-Getafe il brasiliano Antony, appena arrivato in prestito dal Manchester United, era stato espulso per un'entrata scomposta da dietro. Sin da subito però, i giocatori biancoverdi hanno protestato molto in quanto il fallo non sembrava affatto da cartellino rosso. Così, oggi, in seguito alle analisi dei video, è arrivata la comunicazione del giudice sportivo spagnolo che ha optato per la revoca della squalifica del brasiliano, che quindi sarà a disposizione per la prossima partita contro il Real Madrid. Un dettaglio non da poco visto che, da quando è sbarcato a Siviglia, Antony ha avuto un impatto clamoroso: 3 gol e 2 assist in appena 6 gare. Praticamente gli stessi numeri fatti registrare nella prima metà di stagione con lo United.