Robert Lewandowski fa sentire la propria voce tirando le orecchie al Bayern: "Penso che abbiamo bisogno di tre nuovi giocatori - ha detto alla Bild -. In attacco abbiamo perso Ribery, Robben e James Rodriguez, in quel reparto non c'è stata alcuna firma. Servirebbe un altro esterno d'attacco anche se dovesse arrivare Sané, poi una mezzala o una punta centrale. Giocare la stagione intera con tredici o quattordici professionisti sarà difficile. Ci saranno cinquanta o sessanta partite da affrontare, di cui molte di fila in una sola settimana. E questo per tutta la durata dell'annata, non per tre, quattro, cinque o sei mesi. Siamo in pochi, Hoeness e Rummenigge conoscono la mia opinione".