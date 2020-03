L'esempio di De Rossi: con la moglie a donare il sangue

Dopo il calo delle donazioni di sangue in tutta Italia dovuto principalmente alla paura del coronavirus e l'appello del Centro Nazionale Sangue (che ha ricordato come chi non è considerato a rischio di contagio ed è in buona salute può andare tranquillamente a donare), Daniele De Rossi e la moglie Sarah Felberbaum si sono recati nella giornata di sabato presso l'Ospedale San Camillo di Roma per donare il sangue. "C'è grossa carenza di sangue nel Lazio - ha spiegato l'ex capitano della Roma in un video girato all'ospedale - C'è sicurezza e medici attrezzati. La gente ha smesso di donare il sangue per paura, ma ci sono strutture destinate all'accoglienza dei donatori. Il mio messaggio è: non abbiate paura, è un gesto d'altruismo che bisogna continuare a fare".

De Rossi risponde all'appello: con la compagna a donare il sangue

