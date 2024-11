Lepore: "Le aggressioni ai tifosi fanno male a Bologna"

"Questi episodi davvero fanno male alla città e le persone che portano avanti questi atti vanno assolutamente perseguite". Lo ha detto il sindaco di Bologna Matteo Lepore, commentando l'aggressione di un gruppo di tifosi del Bologna calcio ai danni di quelli del Lille, il secondo episodio di questo genere da quando i rossoblù partecipano alla Champions League. "È sicuramente un fatto molto grave, perché l'occasione di andare in Champions era quella di festeggiare con la città e con la squadra una grande occasione per la città di essere in alto in Europa, facendo vedere quanto Bologna può ambire a essere non solo una squadra, ma una città europea", commenta Lepore. "Non abbiamo ancora avuto modo di parlarne al Comitato (per l'ordine pubblico, ndr) che si è riunito l'altro giorno perché abbiamo parlato di altri argomenti, ma sicuramente anche con il prossimo prefetto che arriverà nei prossimi giorni avremo modo di parlarne. E anche con il questore", assicura il sindaco.