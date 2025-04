LegaPro: l'Avellino torna in Serie B dopo un'attesa di sette anni

L'Avellino festeggia il ritorno in serie B dopo un'attesa durata sette anni, da quell'estate del 2018 quando cercò di riprendersi quella promozione svanita per una fidejussione non valida dopo una salvezza conquistata sul campo. Decisivo oggi il successo esterno sul Sorrento per 2-1 (gara disputata al Viviani di Potenza a causa dell'indisponibilità del campo di Sorrento), chper la matematica promozione nella serie cadetta. Ripartita dai Dilettanti la nuova società calcistica denominata Calcio Avellino Ssd ha centrato subito la promozione in C cui hanno fatto seguito sei stagioni in Lega Pro.