LEGALI GRAVINA: "RICEVUTO MANDATO DENUNCIA A FLORIDI PER CALUNNIA"

"Abbiamo ricevuto il mandato dal Presidente della Figc Gabriele Gravina per predisporre la denuncia per calunnia nei confronti di Emanuele Floridi in relazione alle false accuse contenute nell'attività di dossieraggio 'al solo fine di arrecargli danno', così come individuato nell'indagine condotta dalla Procura di Perugia". Così in una nota gli avvocati del presidente della Federcalcio Gravina, Leo Mercurio e Fabio Viglione.