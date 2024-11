LEGA SERIE A, INTEGRITY TOUR A UDINE

"Incontri come questo sono di fondamentale importanza per rendere pienamente consapevoli tutti i tesserati sul tema del match fixing. Ringraziamo la Lega Serie A, Sportradar e il Credito Sportivo e Culturale per questa opportunità che ci permette di veicolare, non solo ai tesserati, ma a tutti i tifosi un messaggio di responsabilità anche sociale", ha dichiarato il Direttore Generale dell`Udinese, Franco Collavino. L'Integrity Tour proseguirà nelle prossime settimane con incontri in tutte le città che ospitano squadre della Serie A Enilive 2024/2025, con l'obiettivo di sensibilizzare i protagonisti del massimo Campionato di calcio italiano sull'importanza della legalità nello sport.