Lega Serie A, Casini: "Non ho ancora deciso se ricandidarmi"

"Non ho deciso ancora (se candidarmi o meno), la procedura è appena cominciata e mi pare tutto prematuro". Così il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini a margine del Gran Galà del calcio dell'Assocalciatori a Milano. "Sapevamo che avremmo dovuto votare a gennaio, poi si era deciso di anticipare al 16 dicembre e pochi giorni fa di anticipare ancora al 9. I prossimi giorni saranno decisivi per capire. Più che di prossime elezioni, parlerei di prossime generazioni come diceva Winston Churchill", ha aggiunto.