Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Parma, Cuesta: "Squadra andata oltre le difficoltà, Rionaldi non deve ringraziarmi"

14 Gen 2026 - 21:01

"I ragazzi cercano di dare sempre tutto, la loro capacità di sacrificio è incredibile, vanno oltre le difficolta e riescono a fare prestazioni di alto livello. Non ci piace molto giocare sempre in fase difensiva ma giocando la quarta partita in 10 giorni abbiamo fatto quello che ci chiedeva la partita e sono contento. Ci sarebbe piaciuto uscire di più ma non è stato possibile. Però a livello di solidità, sacrificio e valori questi ragazzi sono incredibili". Così a Dazn, Carlos Cuesta, tecnico del Parma, dopo il pareggio al 'Maradona' contro il Napoli. "Questo partita non cambia niente, domenica abbiamo una sfida superimportante contro il Genoa e la testa sarà li. Dobbiamo continuare a crescere, siamo ancora lontani da dove vogliamo essere. La scelta di far giocare Rinaldi? Non deve ringraziarmi. Nasce dal feeling che hai per fare le scelte giuste, ha fatto una grande partita. Pensavamo che fosse pronto per una grande partita e così è stato", ha concluso.

Ultimi video

00:32
DICH ALLEGRI SU ROSA DICH

"Allegri: "La rosa va bene così"

01:01
MCH ALLEGRI TEDOFORO 14/1 MCH

Allegri tedoforo a borgomanero

01:24

Italiano: "Siamo chiusi in un angolo del ring, dobbiamo venirne fuori"

01:56
Le migliori parate

Le migliori parate: Butez è strepitoso

04:00
Allegri e il campionato

Allegri e il campionato

01:46
"Saele", il fedelissimo

"Saele", il fedelissimo

01:53
Arena, debutto da sogno

Arena, debutto da sogno per il baby romanista

01:38
Raspadori all'Atalanta

Atalanta, Raspadori per l'assalto all'Europa

01:33
Juve, cooperativa del gol

Juve, la cooperativa del gol

01:32
Dalla Scozia con furore

McTominay, dalla Scozia con furore

01:39
Conte, stop due giornate

Conte, stop due giornate per la sfuriata di San Siro

01:45
Dimarco, tiro mancino

Inter: Dimarco, tiro mancino

02:03
Roma-Torino: le pagelle di Piantanida

Roma-Torino: le pagelle di Piantanida

02:34
Lo scudetto in 2 giorni

Inter, Napoli e Milan: lo scudetto in 2 giorni

02:18
La Roma a testa bassa

La Roma a testa bassa

00:32
DICH ALLEGRI SU ROSA DICH

"Allegri: "La rosa va bene così"

I più visti di Calcio

DICH SAELEMAEKERS PER SITO 13/1 DICH

Saelemaekers: "Momento chiave della stagione. Dobbiamo sempre dare il massimo"

SRV RULLO INTER PRO/CONTRO POST NAPOLI 12/01 SRV

Inter, pro e contro: continuità, scontri diretti e svarioni

DICH SPALLETTI PRE CREMO 11/1 DICH

Spalletti: “La mia Juve è cresciuta, ma c’è ancora tanto da migliorare”

Juventus-Cremonese 5-0: gli highlights

Juventus-Cremonese 5-0: gli highlights

Caos step on foot

Caos step on foot

DICH NICOLA PRE JUVE 11/1 DICH

Nicola: "Andiamo a Torino per provare a rompere le scatole… Come sempre"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:06
Italia femminile, stage congiunto a Coverciano per U17 e U16
21:01
Parma, Cuesta: "Squadra andata oltre le difficoltà, Rionaldi non deve ringraziarmi"
20:54
Inter, Marotta: "Dumfries presto a disposizione, non facile trovare un profilo all'altezza"
20:29
"Ma come Neres?": il cambio di Conte sorprende anche Di Lorenzo
20:20
Uno spettacolo per Vialli al Regio di Torino: "Lo ricorderemo col sorriso"