Parma, Cuesta: "Squadra andata oltre le difficoltà, Rionaldi non deve ringraziarmi"

"I ragazzi cercano di dare sempre tutto, la loro capacità di sacrificio è incredibile, vanno oltre le difficolta e riescono a fare prestazioni di alto livello. Non ci piace molto giocare sempre in fase difensiva ma giocando la quarta partita in 10 giorni abbiamo fatto quello che ci chiedeva la partita e sono contento. Ci sarebbe piaciuto uscire di più ma non è stato possibile. Però a livello di solidità, sacrificio e valori questi ragazzi sono incredibili". Così a Dazn, Carlos Cuesta, tecnico del Parma, dopo il pareggio al 'Maradona' contro il Napoli. "Questo partita non cambia niente, domenica abbiamo una sfida superimportante contro il Genoa e la testa sarà li. Dobbiamo continuare a crescere, siamo ancora lontani da dove vogliamo essere. La scelta di far giocare Rinaldi? Non deve ringraziarmi. Nasce dal feeling che hai per fare le scelte giuste, ha fatto una grande partita. Pensavamo che fosse pronto per una grande partita e così è stato", ha concluso.