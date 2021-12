Lega Calcio, tensione alle stelle tra Inter e Fiorentina: lite tra Marotta e Barone

Chi c'era assicura che i toni sono stati decisamente alti e che Beppe Marotta si sia scaldato non poco. Ieri nell'Assemblea della Lega di Serie A in cui si doveva discutere della possibile esclusione della Salernitana è invece andato in scena un pesante scontro verbale tra l'amministratore delegato dell'Inter e il collega della Fiorentina Joe Barone. Quando si è affrontata l'altra questione all'ordine del giorno (tema che verrà discusso martedì prosismo in Figc), vale a dire il possibile rinvio del termine delle verifiche federali sul corretto pagamento di stipendi, imposte e contributi fissato al 16 febbraio (con i club, tutti, che non ritengono necessario spostare la scadenza) è scoppiata la scintilla.