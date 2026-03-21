Lega Calcio Serie A: "Vicinanza al presidente della Lazio Lotito"

La Lega Calcio Serie A ha diffuso una dichiarazione con cui esprime "vicinanza al presidente della Lazio, Claudio Lotito, alla luce di quanto emerso nelle ultime ore". "La Lega ribadisce con fermezza la propria condanna nei confronti di ogni forma di violenza, intimidazione o pressione, fenomeni che non possono trovare alcuno spazio nella società civile - recita la dichiarazione -. Nel pieno rispetto del lavoro delle autorità competenti, si auspica che gli accertamenti in corso possano contribuire a chiarire rapidamente i fatti e le responsabilità. La Lega Calcio Serie A rinnova il proprio impegno a promuovere e tutelare i valori autentici del calcio, fondati su rispetto, integrità e spirito sportivo", conclude la Lega.