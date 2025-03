Lega A, Kolo Muani miglior giocatore del mese di febbraio

Il premio Ea Sports FC Player Of The Month di febbraio è stato assegnato al calciatore della Juventus Randal Kolo Muani e la sua card Player Of The Month è ora disponibile nella modalità Ultimate Team di Ea Sports Fc 25. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Juventus-Atalanta, in programma domenica 9 marzo 2025 alle ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino. I voti dei tifosi sul sito http://serieapotm.easports.com/, combinati con i dati statistici individuali, hanno decretato come vincitore Randal Kolo Muani, che ha superato campioni del calibro di Angelino (Roma), Paz (Como), Pulisic (Milan), Retegui (Atalanta) e Zaccagni (Lazio). La sestina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all'efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 23/a alla 26/a della Serie A Enilive 2024/2025.