LEGA A ATTENDE CONI PER RICORSO SU STATUTO FIGC

La Lega Serie A mette in standby l'ipotesi del ricorso contro il nuovo statuto della Figc. È questo quanto è emerso dopo l'assemblea dei club andata in scena in serata in videoconferenza. Alla luce delle posizioni contrarie di undici società, infatti, durante la riunione la decisione è stata quella di aspettare che sul testo del nuovo statuto Figc (approvato dall'assemblea federale lo scorso 4 novembre) si esprima il Coni, che, come ente ultimo previsto dalle norme, dovrà a breve esprimersi per approvare o meno il testo. A quel punto, i club di Serie A valuteranno il da farsi e quindi se proseguire o no con l'impugnazione dello statuto.