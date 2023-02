Trasferta a San Siro vietata ai tifosi, il Lecce si arrabbia

Niente trasferta a San Siro per i tifosi del Lecce e la società salentina è scesa in campo per farsi sentire esprimendo "il proprio rammarico per il provvedimento assunto dal Prefetto di Milano, che ha determinato il divieto di vendita dei tagliandi per la gara Inter - Lecce ai residenti di Lecce e provincia". "La società giallorossa - si legge in una nota - al fine di tutelare i propri tifosi, compresi coloro i quali hanno da tempo provveduto ad organizzare la 'trasferta' sopportandone i relativi costi (i 4.361 posti del settore ospiti risultano tutti venduti da svariati giorni), si è attivata nei limiti consentiti dalla normativa vigente, interpellando Istituzioni e autorità competenti".