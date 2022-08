Serie A, Lecce-Empoli 1-1: Strefezza risponde a Parisi

LECCE-EMPOLI 1-1

Al Via del Mare, i salentini evitano il ko grazie al brasiliano e smuovono la classifica, mentre i toscani salgono a quota 2. Rimandato il debutto di Umtiti

Nella terza giornata di Serie A, finisce 1-1 al Via del Mare tra Lecce ed Empoli, con i salentini che ottengono il loro primo punto in campionato. A passare in vantaggio sono i toscani con il gol di Parisi al 22', ma prima dell'intervallo Strefezza (40') rimette il risultato in equilibrio con un destro sotto l'incrocio: la formazione di Zanetti si porta a quota 2. Rimandato, tra i padroni di casa, il debutto dell'ex Barcellona Umtiti.

GUARDA GLI HIGHLIGHTS

LA PARTITA

Arriva alla terza giornata il primo punto in Serie A del Lecce, che pareggia 1-1 in casa contro l'Empoli. Al Via del Mare, i primi a rendersi pericolosi sono proprio i padroni di casa, con Strefezza che testa i riflessi di Vicario. Poco dopo tocca invece ai toscani, con Lammers che si gira in area ma spara alto. Il match si sblocca a metà primo tempo: Parisi ruba palla a Strefezza a centrocampo, si invola verso la porta e batte Falcone anche grazie alla decisiva deviazione di Baschirotto. Ci prova per gli ospiti anche Stojanovic, murato da Falcone che è attento sul primo palo. I salentini riescono a trovare il pareggio al 40': Banda va via sulla sinistra e serve al limite Strefezza, che appena dentro l'area fa partire un destro che finisce sotto l'incrocio dei pali. L'ultima emozione del primo tempo è la conclusione dalla distanza di Marin, lontana però dallo specchio della porta.

Nella ripresa, Baroni inserisce Askildsen al posto di Bistrovic, ma parte meglio l'Empoli: Baldanzi impegna Falcone, poi sulla ribattuta Marin sbaglia col sinistro a giro. Al 60', però, Vicario compie un vero miracolo sul destro ravvicinato di Banda, con la palla che poi finisce sul palo. Al 76', sembra completarsi la rimonta del Lecce, ma il colpo di testa vincente di Ceesay viene annullato per fuorigioco del gambiano. L'ingresso di Destro tra le fila degli ospiti non cambia il risultato: finisce 1-1, con il Lecce che ottiene il suo primo punto in questo campionato. Secondo pareggio, invece, per l'Empoli, che sale a quota 2. Rimandato, tra i salentini, il debutto dell'ex Barcellona Samuel Umtiti, che assiste dalla panchina alla partita dei suoi.

LE PAGELLE

Baschirotto 5,5 - Sfortunato protagonista del vantaggio toscano, riesce solo parzialmente a rifarsi con buoni interventi.

Banda 6,5 - Il più vivace del tridente offensivo, ha il merito di servire Strefezza per l'1-1, ma è appena una delle sue numerose folate offensive: solo un super Vicario gli nega il gol.

Strefezza 7 - Il suo primo gol in campionato è una perla: destro all'incrocio dei pali appena dentro l'area. Completa la prestazione con corsa e sacrificio.

Vicario 7 - La parata su Banda nella ripresa legittima una prestazione. Strepitoso negli interventi, attento anche nelle uscite. Solo Strefezza che pesca l'incrocio lo batte.

Baldanzi 6,5 - Vivacità e personalità per il 19enne, che va anche vicino al gol ma viene fermato da Falcone. Tra i giocatori offensivi di Zanetti è quello più pericoloso.

Satriano 5,5 - Ci si aspettava di più dall'uruguaiano in prestito dall'Inter. Fatica ad incidere e spreca anche una buona occasione.

IL TABELLINO

LECCE-EMPOLI 1-1

Lecce (4-3-3): Falcone 6,5; Gendrey 6, Pongracic 6, Baschirotto 5,5, Gallo 6,5; Gonzalez 6 (34' st Blin 6), Hjulmand 6,5, Bistrovic 5,5 (1' st Askildsen 6); Banda 6,5 (29' st Listkowski 6), Ceesay 6 (34' st Colombo 6), Stefezza 7 (24' st Di Francesco 6). A disp.: Bleve, Samooja, Tuia, Helgason, Frabotta, Umtiti, Pezzella, Rodriguez. All.: Baroni 6

Empoli (4-3-1-2): Vicario 7; Stojanovic 5,5 (20' st Ebuehi 6), De Winter 5,5, Ismajli 6, Parisi 7; Henderson 6 (28' st Grassi 6), Marin 5,5, Bandinelli 6 (11' st Haas 6); Baldanzi 6,5; Lammers 5,5 (11' st Bajrami 6), Satriano 5,5 (28' st Destro 5,5). A disp.: Perisan, Fantoni, Cacace, Crociata, Ekong, Degli Innocenti, Fazzini, Guarino. All.: Zanetti 6

Arbitro: Santoro

Marcatori: 22' Parisi (E), 40' Strefezza (L)

Ammoniti: Marin (E), Banda (L), Stojanovic (E)

LE STATISTICHE

L'Empoli è la squadra che da inizio 2022 ha pareggiato più partite in Serie A (10 su 22).

L'Empoli ha pareggiato le ultime due partite di campionato, in tutta la scorsa stagione di Serie A i toscani solo a febbraio avevano registrato due pareggi di fila (contro Bologna e Cagliari).

A partire da gennaio 2022 l’Empoli con 18 punti è la seconda squadra per punti persi da situazione di vantaggio in Serie A dietro solo al Bologna (20).

Fabiano Parisi è il 2° calciatore italiano nato dal 2000 a segnare in Serie A con la maglia dell'Empoli, dopo Samuele Ricci.

Questa è solo la seconda volta nella storia dell'Empoli che il primo gol stagionale in Serie A dei toscani viene realizzato da un difensore, dopo quello di Giuseppe Bellusci nel 2016/17 contro il Crotone.

2° gol in Serie A per Gabriel Strefezza, a distanza di 981 giorni dal primo, con la maglia della SPAL contro il Torino (21/12/2019).

Il Lecce ha pareggiato questa sera contro l'Empoli, nelle precedenti 20 partite di Serie A solo una volta aveva terminato il match in pareggio (0-0 v Cagliari nel luglio 2020).

Lecce (24 anni e 87 giorni) e Empoli (24 anni e 99 giorni) hanno schierato questa sera le due formazioni titolari con l'età media più giovane di questa Serie A.