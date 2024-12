Lecce: Pelmard non si ferma all'alt, patente ritirata ed escluso dalla rosa

Non sarà un bel Natale per Andy Pelmard. Al calciatore del Lecce è stata ritirata la patente al termine di una serata iniziata con la cena sociale natalizia e terminata dopo un inseguimento per le vie del centro della città salentina. Al 24enne francese si contesta la guida in stato di ebbrezza e la resistenza a pubblico ufficiale per non essersi fermato a un primo alt da parte della polizia. Le accuse sono state formalizzate in questura, dove il calciatore è stato condotto dagli agenti che lo hanno fermato per poi essere rilasciato qualche ora dopo. Il tasso alcolemico riscontrato è stato tra 1,5 e 1,2 grammi per litro, il che si traduce con la sospensione della patente da sei mesi a un anno, una ammenda fino a 3mila e 200 euro e l'arresto fino a sei mesi per effetto del nuovo codice della strada entrato in vigore il 14 dicembre.