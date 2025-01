Serie A, Lecce-Inter 0-4: Lautaro e compagni passeggiano al Via del Mare

Non c'è stata storia e per il secondo anno di fila l'Inter di Simone Inzaghi torna dalla trasferta del Via del Mare con i tre punti e quattro gol realizzati. In un match temuto per le fatiche europee che hanno messo in difficoltà buona parte delle squadre impegnate in Champions League in settimana, la formazione nerazzurra ha dato una risposta chiara, netta e sicura alla vittoria del Napoli, dilagando contro il Lecce di Giampaolo in 4-0 senza appello e con due gol annullati per fuorigioco. Con questo in Salento sono otto le vittorie di fila in trasferta per l'Inter in Serie A, la sesta senza concedere gol. Numeri difficili da mal interpretare e piuttosto chiari.