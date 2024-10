Lecce, Gotti sprona i suoi: "Brutta settimana, ora servono i fatti"

"È stata una settimana davvero brutta, è un periodo negativo. L'unica ricetta per venirne fuori, è quella dei fatti, perché se diciamo alcune cose poi dobbiamo tramutarle in concretezza. La stagione è lunga, e chi vuole salvarsi deve trovare solidità. In un momento del genere è proprio questo il primo passaggio da affrontare". Per quanto riguarda invece la formazione, con Gallo squalificato e Guilber allenatosi in differenziato le scelte per il tecnico potrebbero essere quasi obbligate: "Non so dire chi è più pronto a destra tra Jean e Pelmard - precisa Gotti - si potrebbero verificare entrambe le soluzioni perché non so se i ragazzi hanno i 90 minuti: a dircelo sarà il campo".