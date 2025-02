Lecce-Udinese, le formazioni ufficiali

Allo stadio 'Via del mare' va in scena il match tra Lecce e Udinese. Salentini a caccia di punti per allontanare la zona calda della classifica, mentre i friuliani cercano di avvicinare la zona Europa. Kosta Runjaic, tecnico bianconero, schiera la coppia d'attacco formata da Sanchez e Lucca. Federico Giampaolo, da parte sua, sceglie il tridente composto da Pierotti, Krstovic e Morente. Le formazioni ufficiali di Lecce-Udinese:

LECCE (4-3-3): Falcone, Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Rafia, Pierotti, Krstovic, Morente. All. Giampaolo.

UDINESE (4-4-2): Sava, Kristensen, Bijol, Solet, Kamara; Thauvin, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Lucca, Sanchez. All. Runjaic. llm/taw