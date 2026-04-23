Lecce: Tiago Gabriel salta Verona per squalifica, dubbio Banda

Il Lecce è in ritiro a Bussolengo per preparare adeguatamente la delicata sfida di sabato sera contro il Verona. La preparazione dei giallorossi è proseguita con un allenamento mattutino sul manto erboso dello stadio di Viallafranca. Tutti i convocati a disposizione di mister Di Francesco per il ritiro veneto si sono allenati regolarmente, incluso il rientrante Camarda, che ha terminato il percorso di riabilitazione in seguito all'intervento alla spalla. L'esterno offensivo Banda ha svolto parzialmente in gruppo la seduta odierna, e la sua presenza per sabato resta in dubbio. Certa, invece, l'assenza del centrale difensivo Tiago Gabriel, appiedato per un turno dal giudice sportivo, oltre quella dei lungodegenti Berisha, Gaspar, Sottil e Fofana. A rimpiazzare Tiago Gabriel il tecnico giallorosso dovrebbe puntare sul francese Gaby Jean. Domattina nuova seduta di allenamento sempre allo stadio di Villafranca.