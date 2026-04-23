Fiorentina; Gosens, accertamenti escludono lesioni muscolari

Niente lesioni muscolari per Robin Gosens. Gli accertamenti a cui è stato sottoposto l'esterno della Fiorentina le hanno escluse a carico dei flessori della coscia sinistra. Uscito dopo appena 10 minuti nella gara contro il Lecce pareggiata 1-1 dai viola lunedì scorso, Gosens proseguirà il programma personalizzato. Per l'impegno di domenica al Franchi con il Sassuolo non potrà essere a disposizione. Restano in forte dubbio anche gli altri infortunati di lungo corso Moise Kean, Fabiano Parisi e Nicolò Fortini anche se ogni decisione verrà presa a ridosso del match. Dopo due giorni di riposo la Fiorentina torna ad allenarsi oggi nel proprio centro sportivo.