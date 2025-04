Tegola sul Lecce in questo scorcio finale di campionato: stagione conclusa per il difensore giallorosso Gaby Jean. Il calciatore, uscito dopo dieci minuti nella sfida di ieri sera contro la Juventus, a causa di un infortunio dopo un duro contrasto di gioco, si è sottoposto questa mattina ad esami che hanno evidenziato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Un infortunio che terrà lontano Jean dal campo di gioco almeno per un paio di mesi.