Nel pomeriggio i giocatori del Lecce si sono ritrovati agli ordini del tecnico Liverani per la ripresa degli allenamenti in vista della prossima gara di campionato, in trasferta a Torino, nel posticipo di lunedì 16 settembre. Rientrato Benzar, sono ancora assenti, perché impegnati con le rispettive nazionali, Majer e Dubickas. Hanno svolto un lavoro differenziato Meccariello, Fiamozzi, Lo Faso, Dell'Orco e Imbula. Domani allenamento nel pomeriggio, a porte chiuse, presso l'Acaya Golf Resort & Spa.