Lecce, Pantaleo Corvino lascia il club: "Questa società è stata un sogno realizzato"

Corvino ha poi concentrato le proprie parole su suo figlio e sulla propria carriera:

"Voleva fare il calciatore, l'ho visto giocare e gli ho detto lascia stare. Voleva fare l'arbitro, è stato premiato e gli ho detto lascia stare. Fa il procuratore da molto tempo, perché nella mia famiglia si vive di calcio da sempre. Cerco di trasmettere ciò che so, ciò che ho vissuto: i sogni vanno coltivati, difesi, bisogna avere la forza di rialzarsi dopo le cadute e non esaltarsi dopo i successi. Per cui io a mio figlio non avrei mai potuto togliere il sogno di lavorare nel calcio. Io sognavo di fare il direttore sportivo del Lecce, quel sogno si è avverato. Sono qui per dire perché il mio sogno si sta interrompendo: come ha detto il presidente, non siamo persone che bluffano, io non ci riesco. Ho vinto tredici scudetti giovanili, mi manca lo scudetto ma ho scelto io di non salire su quei treni. Sono divisivo da sempre, ma poi spesso anche quelli con cui c'erano divisioni mi hanno poi abbracciato e detto grazie. Sono un aziendalista, non penso a me stesso, perché i manager devono sottostare alle linee programmatiche ed economiche del club. Sono divisivo per questo? Non mi so rispondere. Il momento più bello è quando lo stadio fischia chi mi contesta, per sosteneremi, perché c'è gente che apprezza il mio lavoro. Il presidente Sticchi Damiani mi ha chiamato per rimettere il Lecce in salute. Io non sono più in condizioni di svolgere questo ruolo, di dare qualcosa, non ho più energia e forza. Fuori dal campo io e il presidente siamo stati una squadra, per portare il Lecce dalla B alla A, per tenerla in A, per rendere la Primavera Campione d'Italia. Ci è servita molta energia, non voglio tradire i miei tifosi e non ho voluto creare turbolenze comunicando la mia decisione prima. Prima di finire la passione devi fermare la corsa, e questo è il momento di fermarla. Vorrei dare ancora al Lecce, ma ora serve un altro che abbia la stessa forza che ci ho messo io. Io sono un cavallo di razza, e i cavalli di razza muoiono in pista: non è stata una decisione qualunque. Volevo essere qui e ci sono stato. Non dimentico questi tredici anni di Lecce."