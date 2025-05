Lecce-Napoli: 1' silenzio per Fiorita, campani donano mazzo di fiori

Tanta commozione in capo e sugli spalti nel prepartita di Lecce-Napoli, match valido per la 35/a giornata di Serie A, per ricordare Graziano Fiorita, storico fisioterapista del club pugliese scomparso mentre si trovava in ritiro con la squadra a Coccaglio prima della partita con l'Atalanta. Giovanni Di Lorenzo, capitano dei campani, ha donato un mazzo di fiori a nome della squadra. I giocatori in campo, poi, hanno osservato il minuto di silenzio dedicato a Fiorita non nel cerchio di centrocampo, come accade di solito, bensì a bordocampo, a ridosso delle panchine. Da parte dei tifosi pugliesi forti proteste nei confronti della Lega Calcio per non aver rimandato ulteriormente la partita di Bergamo, inizialmente in programma venerdì 25 aprile e disputata domenica 27: l'inno della Serie A è stato sommerso dai fischi, sugli spalti non sono mancati striscioni contro la Lega.