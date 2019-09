"Le batoste lasciano il tempo che trovano. La squadra ha fatto venti minuti abbastanza bene, abbiamo preso gol su un doppio rimpallo. Abbiamo subito troppo le loro ripartenze. Non eravamo fenomeni dopo Torino, non siamo scarsi adesso". Queste le parole di Fabio Liverani, tecnico del Lecce, al termine della sfida interna persa contro il Napoli 4-1. L'allenatore è poi tornato sul rigore fatto ripetere al Napoli: "Mi auguro di vedere tanti rigori ripetuti visto che sono stati tanto così precisi". Sulla gara dei suoi ha aggiunto: "Dovevamo essere bravi a palleggiare un po' di più, non scordiamoci che il Napoli è la squadra che ha battuto i campioni d'Europa. Mi aspettavo più personalità tecnica dai miei, speravo avessero meno tarli. Mi rammarico quando facciamo errori per ansia e paura di giocare la palla. Ma questo è un percorso di crescita".