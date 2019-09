Dopo il colpo col Torino, Liverani si gode la prima vittoria stagionale. "Nonostante oggi, la difesa del Torino resta comunque forte - ha spiegato il tecnico del Lecce -. E sono più i meriti nostri che i demeriti loro: abbiamo messo in grande difficoltà una squadra forte. Sono molto contento per questa vittoria". "Sapevamo che non saremmo stati brillanti fin da subito. Tanti giocatori sono arrivati negli ultimi giorni di mercato e altri dovevano recuperare la migliore condizione - ha aggiunto -. Ma stasera siamo stati bravi: stiamo crescendo, farlo contro una squadra come il Toro che ha già diverse partite sulle gambe è da elogiare. E Sirigu ha evitato più volte il nostro terzo gol". Poi sulla chiave tattica che ha segnato il match: "Era fondamentale il nostro primo passaggio. Siamo stati bravi a trovare i giocatori tra le linee e a giocare di prima, oltre ad attaccarli sempre. Quando troviamo spazi diventiamo molto pericolosi". Infine sull'episodio in area di rigore nel recupero: "Dobbiamo ancora abituarci al Var. Dico che c'è molto di più il secondo rigore, mentre quello concesso è inesistente".