LECCE, LIVERANI: "A NAPOLI CON ATTENZIONE E FISICITA'"

"Lapadula e Falco hanno fatto bene nell'ultima gara con il Torino e hanno buone possibilità di partire dall'inizio. Il reparto di centrocampo ora ha al suo interno competizione e questo mi offre dubbi e alternative, potendo scegliere di giocare con caratteristiche diverse". Così Fabio Liverani, allenatore del Lecce, alla vigilia della partita di campionato contro il Napoli. "Domani con il Napoli sarà una gara di grande intensità, attenzione e fisicità. I nuovi arrivati nel mercato di gennaio - ha aggiunto - si sono integrati in maniera eccezionale e questo è merito dei giocatori che sono qui con noi da diverso tempo". "Mancano 16 gare alla fine del campionato e dovremo cercare di mantenere concentrazione attenzione per non essere altalenanti, ma avere continuità di prestazioni e risultati", ha concluso.