Lecce-Inter, D'Aversa avvisa Inzaghi: "Per noi la gara dell'anno, nulla è impossibile"

VERSO LECCE-INTER

Il tecnico dei salentini ci crede: "Puntiamo sull'intensità, se vinciamo avviciniamo la salvezza"

Una sola vittoria nelle ultime cinque partite e quattro ko: il ruolino del Lecce non promette bene in vista della sfida alla super Inter. Ma Roberto D'Aversa, tecnico dei salentini, prova a non gettare la spugna ancor prima del fischio d'inizio: "Nel 2024 hanno sempre vinto, subendo poco - le dichiarazioni dell'allenatore dalle origini abruzzesi alla vigilia -. Ragionando su questi numeri sembra impossibile ottenere un risultato positivo, ma nel calcio nulla è impossibile".

Il Lecce, 14esimo in classifica, promette quindi battaglia: "Giochiamo in casa davanti al nostro pubblico, dove abbiamo ottenuto 19 punti. Le squadre che lottano per salvarsi qualche colpo contro le big possono farlo. Scenderemo in campo, e con la spinta dei nostri tifosi, cercheremo di dare il massimo sotto l'aspetto dell'intensità. Non è vero che non abbiamo nulla da perdere. Sulla carta è una gara proibitiva, ma dobbiamo giocare dando il massimo e poi vedere come andranno le cose. Dobbiamo affrontare la partita di domani come se fosse la più importante del nostro campionato: vincendo avvicineremmo sensibilmente la salvezza, e non avremo nulla da recriminare alla fine" ha concluso D'Aversa.