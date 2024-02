Inter rivisitata per Lecce: Sanchez c'è, ballottaggio Lautaro-Arnautovic

verso lecce-inter

Rotazioni e staffette per Simone Inzaghi: da valutare anche le condizioni di Sommer

© Getty Images Necessità e scelte: a Lecce un'Inter rivisitata. Alle spalle il match di Champions con l'Atletico e dopo quello di Via Del Mare il recupero con l'Atalanta: c'è da fare i conti con l'assenza di Thuram, la febbre che negli ultimi due giorni ha colpito Sommer e l'esigenza di redistribuire il dispendio energetico, fisico e mentale. Senza minimamente perdere di vista l'obiettivo primario: mantenere inalterata la distanza da chi rincorre, Juventus e Milan. Quindi, per Simone Inzaghi scelte mirate e rotazioni dovute. Nella rifinitura di oggi provata prima la coppia d'attacco Arnautovic-Sanchez, a seguire quella Lautaro-Sanchez: il cileno è dunque in procinto di partire dal primo minuto, come partner a inizio partita ancora in leggero vantaggio l'argentino.

Lautaro ha indubbiamente bisogno di tirare il fiato, anche perché la partita contro i Colchoneros è stata estremamente dispendiosa per il capitano. Arnautovic, al netto delle occasioni fallite e del preziosissimo gol realizzato, ha dato in generale segnali positivi: l'entusiasmo per aver deciso il match è un fattore da sfruttare. Sanchez ha giocato decisamente meno ma mentalmente ha dato prova di essere pienamente dentro il mood nerazzurro. Quindi, un cambio che ci sta e sul quale Inzaghi sembra voler puntare. Avvicendamenti previsti anche a centrocampo per Calhanoglu e Asllani: la staffetta in corso d'opera pare scontata. Frattesi invece è pronto a rilevare Barella. In difesa, riposo per almeno uno dei tre centrali (Bastoni, diffidato, con l'arretramento di Carlos Augusto o Pavard con spazio concesso a Bisseck), mentre a destra Dumfries dovrebbe incominciare dal primo minuto, con Darmian inizialmente in panchina. Attenzione però a Buchanan, la cui duttilità gli permette di proporsi sia a destra che a sinistra. Tra i pali, infine, c'è l'ipotesi Audero in attesa di capire come si riprenderà Sommer. Per Acerbi (così come per Thuram) appuntamento tra Genoa e Bologna per poi essere al top a Madrid.