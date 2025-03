Lecce, Giampaolo: "C'è grande delusione"

“L’analisi della partita non è difficile. Nel dettaglio la si può fare bene, c’è grande delusione per aver fatto un’ora buona di grande partita. Probabilmente abbiamo pagato la qualità del Milan, noi siamo venuti meno con i giocatori che sono stati strategici nella preparazione della gara, nel senso che Pierotti e Helgheson sono stati meni presenti agli allenamenti. Pierotti sull’azione del gol arrancava, con Theo e Leao c’era da lavorare... Abbiamo preso due gol in quattro minuti, peccato. Sul terzo gol il Milan era in grande condizione mentale e aveva tanta qualità. C’è grande delusione ma bisogna andare a cercare anche gli aspetti positivi della gara, consapevoli che questa intensità la squadra ha tutto per raggiungere il suo obiettivo”. Così a Dazn il tecnico del Lecce, Marco Giampaolo, dopo il ko col Milan.