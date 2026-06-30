Lecce, domenica 12 luglio raduno in sede

30 Giu 2026 - 14:11
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Vacanze ormai agli sgoccioli per Eusebio Di Francesco ed i suoi uomini, in vista della ripresa ufficiale dell'attività per la stagione sportiva '26-'27. Il Lecce, attraverso una nota diffusa sui propri canali ufficiali, rende noto che domenica 12 luglio ci sarà il raduno in sede per un primo gruppo di calciatori, mentre un secondo gruppo si ritroverà, sempre in sede, la settimana successiva. Una scelta, già fatta nella scorsa stagione, che rientra nell'ottica di ottimizzare al meglio il lavoro di area tecnica, medica e fisoterapica. A partire da lunedì 13 luglio, i calciatori del primo gruppo sosterranno i test da campo presso il Centro Sportivo di Martignano, e le rituali visite mediche presso il Centro Biolab di Cutrofiano. Nel pomeriggio di mercoledì 15 la partenza per la località austriaca di Bad Loipersdorf, sede prescelta per il ritiro precampionato, dove i giallorossi si fermeranno sino a mercoledì 29 luglio.

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