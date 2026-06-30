Ascoli Calcio, un rebranding che celebra la storia e guarda alle nuove generazioni

Il Cassero viene ridisegnato e valorizzato con una maggiore coerenza alle reference storiche, e al suo interno viene sviluppato un sistema visivo esclusivo: la torre alla sinistra del Cassero diventa infatti anche simbolo della "Città delle 100 Torri", e la cima della torre diventa una corona simbolo de "La Regina delle Marche". Le tradizionali strisce bianconere tornano ad essere arricchite dall'interlinea giallo che ha reso la strisciata ascolana inconfondibile per molti anni. La palette cromatica viene ricalibrata valorizzando appieno il patrimonio culturale ascolano: l'oro viene sostituito dal giallo presente nel logo del Comune di Ascoli, il rosso attinge dal colore delle iconiche calze di Costantino Rozzi, il bianco viene sostituito dal colore del Travertino e il verde diventa nuovo colore ufficiale del club con riferimento al basilico, simbolo della protezione di Sant'Emidio sulla città.