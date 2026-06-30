Inter, saluta anche De Vrij: "Per sempre nel cuore"

30 Giu 2026 - 15:18
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In casa Inter è tempo di saluti. La giornata ha sancito l'addio definitivo a quattro senatori dello spogliatoio: Yann Sommer, Francesco Acerbi, Matteo Darmian e Stefan De Vrij. L'olandese ha voluto ricambiare il saluto comparso sul sito del club nerazzurro: "Cari interisti, non è semplice trovare le parole giuste quando si arriva a un momento come questo. Sono stati 8 anni intensi, pieni di emozioni, sacrifici, vittorie, delusioni e crescita. Anni nei quali ho avuto l’onore di indossare questa maglia e il privilegio di appartenere a questa grande famiglia.
Ho sempre dato il massimo, sia quando il mio nome era tra i protagonisti sia quando il contributo richiesto era più silenzioso, perché credo che l’amore per una squadra non si misura dai minuti giocati, ma dall’impegno e dal rispetto che si dimostrano ogni giorno.
Adesso sento il bisogno di mettermi alla prova in modo diverso, di cercare nuove sfide e nuove opportunità per esprimermi. Fa parte della carriera di ogni giocatore ascoltare queste sensazioni e avere il coraggio di seguirle, senza dimenticare quello che è stato fatto.
Voglio ringraziare tutti: i compagni che hanno condiviso con me lo spogliatoio, gli allenatori che hanno contribuito alla mia crescita, ogni persona che lavora dietro le quinte e rende possibile tutto questo. E anche voi tifosi. Nei momenti più belli avete esultato con noi, in quelli più difficili non ci avete mai fatto sentire soli e ci avete dato una forza immensa. Porterò per sempre nel cuore questa squadra, questa città e ogni emozione vissuta insieme. Grazie per l’amore che mi avete dato. Con affetto, Stefan. Forza Inter"

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