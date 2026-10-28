Spagna, incidente a Toledo: rinviate tutte le partite di Coppa del Re

La Federcalcio spagnola, "come segno di rispetto e solidarietà verso tutte le vittime del tragico incidente ferroviario" di Toledo, ha decretato "la sospensione delle 24 partite della prima eliminatoria della Coppa del Re prevista questa sera" e, quindi, il loro rinvio. A breve la Federcalcio - si legge in una nota - "informerà sulla nuova pianificazione del torneo e sugli orari definitivi delle partite posticipate". "La grande famiglia del calcio spagnolo rimane unita nel dolore per questa tragedia - conclude la nota - mettendosi a disposizione delle autorità per aiutare le vittime di questo triste incidente".