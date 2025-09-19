Lecce, Di Francesco: "Ingenui sul rigore, qualche preoccupazione c'è..."

Dopo la sconfitta contro il Cagliari, la terza consecutiva, Eusebio Di Francesco mastica amaro. "Nella ripresa abbiamo avuto l'occasione più importante con Tete Morente e all'azione succesisva abbiamo preso il rigore - ha detto il tecnico rossoblù -. Tiago è stato un po' ingenuo, ma non ho capito bene se ha preso la palla". "Il primo tempo è stato aperto e il pari ci stava. Nel secondo tempo avevamo più equilibrio, ma siamo stati ingenui - ha aggiunto -. Dal gol mangiato, siamo passati al gol subito". "Manca qualità in mezzo al campo? Nel secondo tempo ho fatto dei cambi per avere più fisicità e infatti la gara si era più equilibrata prima del loro raddoppio - ha continuato -. Dobbiamo crescere sulla qualità e migliorare sulle scelte. Commettiamo troppi errori su passaggi semplici". "Preoccupato per il futuro? Sarei stupido se non dicessi di avere preoccupazioni. Dobbiamo analizzare tante cose. Abbiamo sofferto fisicamente nonostante alcuni cambi e abbiamo perso qualche duello di troppo in mezzo - ha concluso -. Ci hanno creato delle difficoltà a destra con Palestra. Certe partite non bisogna perderle. Siamo stati ingenui sul rigore".