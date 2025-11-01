Bologna, solo Immobile indisponibile per il derby contro il Parma

Questo l'elenco dei convocati di Daniel Niccolini, vice di Vincenzo Italiano (ormai prossimo al rientro dopo la polmonite), in vista del derby di domani tra il Bologna e il Parma in campionato. Unico assente Ciro Immobile, ancora fermo ai box per infortunio.
Questo l'elenco:
Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski;
Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea;
Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sulemana;
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Row