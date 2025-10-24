Logo SportMediaset

Calcio

Lecce, Di Francesco: "A Udine servirà una gara intelligente"

24 Ott 2025 - 22:34
© Getty Images

Cercare continuità di gioco e risultati: è l'imperativo categorico del Lecce di Eusebio di Francesco, che inaugura domani a Udine il mini ciclo che lo vedrà impegnato nel giro di una settimana contro Napoli e Fiorentina. Tre risultati utili consecutivi (due pareggi e una vittoria) che hanno rigenerato l'ambiente, ora il difficile banco di prova del Friuli. "L'Udinese è una squadra che fa da tantissimi anni questo campionato, sicuramente ha avuto alti e bassi in questo inizio di campionato, ma dispone di giocatori fisicamente e qualitativamente importanti", dichiara Di Francesco nella consueta conferenza della vigilia. "Affronteremo - aggiunge - una squadra che come noi che ha trovato compattezza ed equilibrio sotto tutti i punti di vista. Servirà una gara giocata con intelligenza ed equilibrio".

Rispetto alle tre gare in una settimana, Di Francesco spiega che "le scelte terranno conto della miglior formazione da mandare in campo per la gara di domani, alle altre a venire ci penseremo dopo. La nostra forza deve essere quella di guardare partita dopo partita, ed è inutile ragionare su chi inserire o meno in quella dopo. La prossima gara è sempre la più importante di tutte, ad oggi quindi è quella contro l'Udinese". Uniche certezze le assenze per infortunio: "Tranne Perez e Sottil abbiamo recuperato un po' gli influenzati della settimana. Abbiamo avuto un paio di giorni di questa influenza che ci ha infastidito, anche con Coulibaly che però è rientrato come gli altri. Al momento Sottil è sulla via del recupero, per Perez ci vorrà più tempo, mentre Marchwinski sta recuperando la condizione generale lavorando sotto questo aspetto da solo", conclude Di Francesco. 

