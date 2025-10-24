Lecce, Di Francesco: "A Udine servirà una gara intelligente"

Cercare continuità di gioco e risultati: è l'imperativo categorico del Lecce di Eusebio di Francesco, che inaugura domani a Udine il mini ciclo che lo vedrà impegnato nel giro di una settimana contro Napoli e Fiorentina. Tre risultati utili consecutivi (due pareggi e una vittoria) che hanno rigenerato l'ambiente, ora il difficile banco di prova del Friuli. "L'Udinese è una squadra che fa da tantissimi anni questo campionato, sicuramente ha avuto alti e bassi in questo inizio di campionato, ma dispone di giocatori fisicamente e qualitativamente importanti", dichiara Di Francesco nella consueta conferenza della vigilia. "Affronteremo - aggiunge - una squadra che come noi che ha trovato compattezza ed equilibrio sotto tutti i punti di vista. Servirà una gara giocata con intelligenza ed equilibrio".