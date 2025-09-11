Lecce, contro l'Atalanta dubbio Camarda-Stulic

Smaltita la sosta forzata per gli impegni internazionali, il Lecce prosegue la preparazione sul manto erboso del nuovo centro sportivo di proprietà, inaugurato pochi giorni fa. Contro gli orobici il tecnico Di Francesco dovrà decidere a chi affidare l'attacco giallorosso. Recuperato a pieno regime Camarda dopo una serie di allenamenti in differenziato, a seguito del trauma cranico subito nella partita contro il Milan, il calciatore si gioca una maglia da titolare con Stulic. Rientrato dagli impegni internazionali, seguiti solo dalla panchina, e dunque senza scorie derivanti dalla trasferta, l'attaccante serbo domenica potrebbe debuttare dal primo minuto. Sembrano in salita, invece, le quotazioni del centrocampista Sala, con l'esordio in giallorosso che sembra ormai imminente.
