Lecce, Chevanton: "Vergognoso che si giochi domenica contro l'Atalanta. Senza umanità!"

Ernesto Javier Chevanton non ci sta in merito alla decisione della Lega Serie A di rinviare la sfida fra Lecce e Atalanta a domenica 27 aprile dopo la morte del fisioterapista Graziano Fiorita. L'ex attaccante dei giallorossi ha espresso tutto il proprio dissenso in una storia su Instagram: "Mi dispiace tanto e lo ritengo vergognoso che la partita si debba giocare domenica…si possono dare spiegazioni, tutto quello che volete, che non ci sono giorni, che il calendario è stretto etc etc ma non si deve giocare anzi dovrebbe essere rimandata la partita pure a Natale ma questa partita non si deve giocare nemmeno domenica…Ma porca miseria, un po’ di umanità verso la società ma soprattutto verso i compagni, la sua famiglia. Come si fa a giocare già con il dolore della perdita di un compagno? E come si fa a giocare quando sai che ancora il tuo compagno il fratello non riposa in pace e non gli hai dato un ultimo saluto?".